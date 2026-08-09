Кинбурн под полным огневым контролем ВСУ: армия РФ в "капкане"

Ситуация на Кинбурне

По словам командира, Силы обороны полностью доминируют в этом направлении, тогда как противник находится в глухой обороне.

Украинский флаг на полуострове установили с помощью дрона, при этом сами украинские военные физически на косе не находятся – она удерживается под огневым контролем.

"Враг, как бы он ни назывался, сейчас находится в очень глухой обороне", – рассказал Носиков.

Он добавил, что основной силой россиян на этом участке является 337-й отдельный штурмовой полк, который только называется штурмовым, ведь ни о каких штурмах речь не идет.

Как ВСУ перерезали логистику

Во взаимодействии с другими подразделениями украинские военные нанесли ряд артиллерийских и авиационных ударов по позициям армии РФ на косе. После ударов по логистике и потерям россияне отступили с северных и западных участков в глубь полуострова.

По словам командира, у противника серьезные проблемы с поставкой боеприпасов, продовольствия и горючего. Украинские военные фиксируют попытки россиян покинуть позицию.

"Позавчера погода немного улучшилась, и они пытались ввезти восемь единиц автомобильной техники и как-то спрятать, что-то привезти, чтобы хоть что-то было. Все восемь единиц были уничтожены", - рассказал Носиков.

Уникальная операция с роботом

Носиков также сообщил, что впервые в мировой истории войн ВСУ доставили и высадили на Кинбурнскую косу наземный роботизированный комплекс с помощью беспилотной морской платформы. Аппарат дистанционно вел боевую работу.

По словам командира, такие технологии применяют, прежде всего, для сохранения жизни личного состава, ведь побережье косы и ее территория заминированы. Прибытие украинских роботов по морю также сеет панику среди российских военных.