З якими травмами українці можуть безкоштовно лікуватися за кордоном: пояснення МОЗ

До категорій травм, за якими громадяни можуть лікуватися за межами України, входять:

Ті, що вимагають високоспеціалізованої допомоги:

1.) пошкодження голови та обличчя:

відкриті черепно-мозкові травми,

переломи кісток черепа,

травми язика,

верхніх дихальних шляхів,

проникаючі рани ока;

2.) травми шиї:

пошкодження гортані, трахеї чи стравоходу;

3.) ушкодження грудної клітки:

проникаючі поранення органів;

4.) травми живота та тазу:

переломи тазових кісток,

пошкодження черевної стінки,

проникаючі травми промежини;

5.) травми кінцівок:

відкриті вогнепальні переломи,

дефекти кістки,

внутрішньосуглобові ушкодження, ампутації;

6.) травми хребта.

Окрім цього, до переліку відносяться опіки:

III ступеня ( 35–70% площі тіла у дорослих і 25–70% у дітей);

площі тіла у дорослих і у дітей); II–III ступеня у вагітних або осіб зі супутніми захворюваннями ( понад 40% площі тіла);

площі тіла); опіки очей II–IV ступеня, а також хімічні опіки, опіки дихальних шляхів, дефекти шкіри чи мʼяких тканин.

Які документи потрібні для лікування за кордоном?

У МОЗ зазначили, що направити пацієнта на лікування за межами України може лікар, який визначає відповідність критеріям і оформляє необхідну документацію.

Вам також будуть потрібні такі документи:

виписка з медичної карти (форма №027/о),

дві згоди на обробку персональних даних.

Для військових перелік документів відрізняється. Для лікування за кордоном їм потрібен висновок про необхідність лікування за кордоном, оформлений лікарем або медичним директором шпиталю.

Як подати документи на медичну евакуацію?

Для цього існують кілька варіантів:

через обласний департамент охорони здоров’я;

подання заявки онлайн на сайті МОЗ у розділі "Громадянам";

для військових - через командування Медичних сил України.

У МОЗ звернули увагу на те, що медична евакуація українців до закордонних клінік проводиться майже щотижня.

Вони організовуються у співпраці Міністерства охорони здоров’я України та Єврокомісії за підтримки ВООЗ, урядів європейських країн і численних партнерів.

Також у Міністерстві наголосили, що медична евакуація та необхідне лікування за кордоном є безоплатними для пацієнтів.

"Усі витрати на дороге лікування взяли на себе уряди країн-учасниць програми Medevac, які приймають українських постраждалих", - пояснили у МОЗ.

Там додали, що станом на сьогодні за кордоном пройшли лікування понад 5600 українців, серед яких є і військові, і цивільні.

Окрім цього повідомляється, що серед евакуйованих - 748 дітей з онкологічними захворюваннями.

Додамо, що раніше ми вже розповідали про те, як військовому отримати необхідні дозволи для лікування за кордоном.