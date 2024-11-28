З якими травмами українці можуть безкоштовно лікуватися за кордоном: пояснення МОЗ

Через війну в Україні зростає кількість громадян, які потребують високоспеціалізованої медичної допомоги. Для постраждалих із важкими травмами Міністерство охорони здоров’я України організовує безкоштовне лікування за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.
До категорій травм, за якими громадяни можуть лікуватися за межами України, входять:
Ті, що вимагають високоспеціалізованої допомоги:
1.) пошкодження голови та обличчя:
2.) травми шиї:
3.) ушкодження грудної клітки:
4.) травми живота та тазу:
5.) травми кінцівок:
6.) травми хребта.
Окрім цього, до переліку відносяться опіки:
У МОЗ зазначили, що направити пацієнта на лікування за межами України може лікар, який визначає відповідність критеріям і оформляє необхідну документацію.
Вам також будуть потрібні такі документи:
Для військових перелік документів відрізняється. Для лікування за кордоном їм потрібен висновок про необхідність лікування за кордоном, оформлений лікарем або медичним директором шпиталю.
Для цього існують кілька варіантів:
У МОЗ звернули увагу на те, що медична евакуація українців до закордонних клінік проводиться майже щотижня.
Вони організовуються у співпраці Міністерства охорони здоров’я України та Єврокомісії за підтримки ВООЗ, урядів європейських країн і численних партнерів.
Також у Міністерстві наголосили, що медична евакуація та необхідне лікування за кордоном є безоплатними для пацієнтів.
"Усі витрати на дороге лікування взяли на себе уряди країн-учасниць програми Medevac, які приймають українських постраждалих", - пояснили у МОЗ.
Там додали, що станом на сьогодні за кордоном пройшли лікування понад 5600 українців, серед яких є і військові, і цивільні.
Окрім цього повідомляється, що серед евакуйованих - 748 дітей з онкологічними захворюваннями.
Додамо, що раніше ми вже розповідали про те, як військовому отримати необхідні дозволи для лікування за кордоном.
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