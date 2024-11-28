С какими травмами украинцы могут бесплатно лечиться за границей: объяснение Минздрава

В категории травм, по которым граждане могут лечиться за пределами Украины, входят:

Требующие высокоспециализированной помощи:

1.) повреждение головы и лица:

открытые черепно-мозговые травмы,

переломы костей черепа,

травмы языка,

верхних дыхательных путей,

проникающие раны глаза;

2.) травмы шеи:

повреждение гортани, трахеи или пищевода;

3.) повреждение грудной клетки:

проникающие ранения органов;

4.) травмы живота и таза:

переломы тазовых костей,

повреждение брюшной стенки,

проникающие травмы промежности;

5.) травмы конечностей:

открытые огнестрельные переломы,

дефекты кости,

внутрисуставные повреждения, ампутации;

6.) травмы позвоночника.

Кроме этого, к перечню относятся ожоги:

III степени ( 35-70% площади тела у взрослых и 25-70% у детей);

площади тела у взрослых и у детей); II–III степени у беременных или лиц с сопутствующими заболеваниями ( более 40% площади тела);

площади тела); ожоги глаз II–IV степени, а также химические ожоги, ожоги дыхательных путей, дефекты кожи или мягких тканей.

Какие документы нужны для лечения за границей?

В Минздраве отметили, что направить пациента на лечение за пределами Украины может врач, определяющий соответствие критериям и оформляющий необходимую документацию.

Вам также потребуются следующие документы:

выписка из медицинской карты (форма №027/о),

два согласия на обработку персональных данных.

Для военных список документов отличается. Для лечения за границей им нужен вывод о необходимости лечения за границей, оформленный врачом или медицинским директором госпиталя.

Как подать документы на медицинскую эвакуацию?

Для этого существует несколько вариантов:

через областной департамент здравоохранения;

подача заявки онлайн на сайте Минздрава в разделе "Гражданам";

для военных – через командование Медицинских сил Украины.

В Минздраве обратили внимание на то, что медицинская эвакуация украинцев в зарубежные клиники проводится почти еженедельно.

Они организуются в сотрудничестве Министерства здравоохранения Украины и Еврокомиссии при поддержке ВОЗ, правительства европейских стран и многочисленных партнеров.

Также в Министерстве подчеркнули, что медицинская эвакуация и необходимое лечение за рубежом безвозмездны для пациентов.

"Все расходы на дорогостоящее лечение взяли на себя правительства стран-участниц программы Medevac, принимающих украинских пострадавших", - пояснили в Минздраве.

Там добавили, что по состоянию на сегодняшний день за границей прошли лечение более 5600 украинцев, среди которых есть и военные, и гражданские.

Кроме этого сообщается, что среди эвакуированных - 748 детей с онкологическими заболеваниями.

Добавим, что ранее мы уже рассказывали о том, как военнослужащему получить необходимые разрешения на лечение за границей.