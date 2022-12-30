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Якими смартфонами запам'ятався 2022: підбірка флагманів від Цитруса

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П'ятниця 30 грудня 2022 11:00

Кожного року світові бренди змагаються за увагу користувачів, випускаючи нові ґаджети та техніку. Вдосконалюють дизайн та комплектування, вигадують нові функції та можливості. Давайте разом згадаємо гучні смартфони, які вийшли у 2022 році, та чим вони здивували та запам’яталися.

Першим з новинками у 2022 увірвався Samsung. Традиційно на початку року бренд представив свої флагмани — серію Galaxy S22 та S22+:

  • покращена потужна камера для створення крутого контенту;
  • безліч режимів для покращення якості кадрів;
  • процесор нового покоління Samsung Exynos 2200;
  • супер швидке заряджання;
  • Wireless PowerShare — можливість бездротової підзарядки ґаджетів від смартфона;
  • міцний корпус із армованого алюмінію та скло Corning Gorilla Glass Victus+.

Якими смартфонами запам'ятався 2022: підбірка флагманів від Цитруса

Та найбільше тоді здивував Galaxy S22 Ultra. Він кардинально відрізнявся від попередніх моделей та вражав характеристиками. Поєднавши в собі найкраще від двох лінійок — S21 Ultra та Note — він став найбільш потужним та функціональним серед усіх смартфонів Samsung на той момент.

Придбати всі моделі з серії можна в Цитрусі. Зараз з вигодою до 8 000 грн.

Наступними презентували новинки realme. Лінійка смартфонів realme 9, до якої увійшли 4 моделі: 9 4G, 9 Pro, 9 Pro Plus та 9i — сколихнула сегмент бюджетних смартфонів. Швидкі новітні процесори, яскраві AMOLED-екрани, потужні камери та місткі батареї — ці ґаджети мають все необхідне для вибагливих користувачів.

У Цитрусі зараз ціни на них стартують від 9 499 грн.

Якими смартфонами запам'ятався 2022: підбірка флагманів від Цитруса

У серпні знов була презентація від Samsung. Тоді представили оновленні Galaxy Fold 4 і Flip 4 . Унікальні завдяки своїй складеній конструкції, вони поки не мають аналогів і тому настільки привабливі.

Окрім оригінального дизайну Galaxy Fold 4 і Galaxy Flip 4 дуже функціональні:

  • мають потужні камери та багато додаткових можливостей для створення якісного контенту;
  • у них найміцніші скло і корпус, які стійкі до подряпин і падінь, із захистом від вологи ІРХ8;
  • спритні процесори Snapdragon's 8 Gen 1 впораються з режимами мультизадачності без пауз і зависань.

Якими смартфонами запам'ятався 2022: підбірка флагманів від Цитруса

А Fold 4 навіть потрапив до рейтингу найбільш продуктивних смартфонів року за версією популярного бенчмарку AnTuTu.

І так ми з вами дійшли вже до вересня. А це, як всім відомо, час презентації від Apple.

У вересні 2022 році світ побачив iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. Революційних змін у функціональності, продуктивності чи дизайні не відбулося. Трохи покращили акумулятор, посилили стабілізацію для відео та оптимізували роботу пристрою. У цілому, iPhone як був топовим смартфоном, так ним і лишився. Але Apple додали декілька функцій, які в прямому сенсі роблять його незамінним помічником та вирізняють з поміж інших — це датчики виявлення падіння та аварій і супутниковий зв’язок, який, правда, працює поки тільки в США та Канаді.

Якими смартфонами запам'ятався 2022: підбірка флагманів від Цитруса

У Цитрусі наразі доступна вся лінійка iPhone 14, навіть невловимий iPhone 14 Pro.

Завершив сезон презентацій Google, показавши у жовтні свою новинку, — Pixel 7 Pro. Це ґаджет з вражаючим набором функцій:

  • селфі-камера з можливістю зйомки відео у форматі 4K;
  • макрозйомка та масштабування з високою роздільною здатністю;
  • чип Google TENSOR G2;
  • розблокування за допомогою обличчя чи відбитку пальця;
  • оновлене програмне забезпечення.

В одному з рейтингів від DХOMARK Pixel 7 Pro обійшов навіть iPhone 14 Pro.

Якими смартфонами запам'ятався 2022: підбірка флагманів від Цитруса

Таким був 2022 рік. Чекаємо, чим будуть дивувати бренди в 2023.

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