Какими смартфонами запомнился 2022: подборка флагманов от Цитруса

Каждый год мировые бренды соревнуются за внимание пользователей, выпуская новые гаджеты и технику. Совершенствуют дизайн и комплектование, придумывают новые функции и возможности. Давайте вместе вспомним громкие смартфоны, вышедшие в 2022 году, и чем они удивили и запомнились.

Первым с новинками в 2022 ворвался Samsung. Традиционно в начале года бренд представил свои флагманы – серию Galaxy S22 и S22+:

улучшенная мощная камера для создания крутого контента;

множество режимов для улучшения качества кадров;

процессор нового поколения Samsung Exynos 2200;

супер быстрая зарядка;

Wireless PowerShare – возможность беспроводной подзарядки гаджетов от смартфона;

прочный корпус из армированного алюминия и стекло Corning Gorilla Glass Victus+.

И больше всего тогда удивил Galaxy S22 Ultra. Он кардинально отличался от предыдущих моделей и поражал характеристиками. Соединив в себе лучшее от двух линеек — S21 Ultra и Note — он стал самым мощным и функциональным среди всех смартфонов Samsung на тот момент.

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Следующими презентовали новинки realme. Линейка смартфонов realme 9, в которую вошли 4 модели: 9 4G, 9 Pro, 9 Pro Plus и 9i – всколыхнула сегмент бюджетных смартфонов. Быстрые новейшие процессоры, яркие AMOLED-экраны, мощные камеры и емкие батареи – эти гаджеты имеют все необходимое для привередливых пользователей.

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В августе снова была презентация от Samsung. Тогда представили обновленные Galaxy Fold 4 и Flip 4. Уникальные благодаря своей складной конструкции, они пока не имеют аналогов и потому столь привлекательны.

Кроме оригинального дизайна Galaxy Fold 4 и Galaxy Flip 4 очень функциональны:

имеют мощные камеры и множество дополнительных возможностей для создания качественного контента;

у них самые прочные стекло и корпус, устойчивые к царапинам и падениям, с защитой от влаги ІРХ8;

ловкие процессоры Snapdragon's 8 Gen 1 справятся с режимами мультизадачности без пауз и зависаний.

А Fold 4 даже попал в рейтинг самых производительных смартфонов года по версии популярного бенчмарка AnTuTu.

И так мы с вами дошли уже до сентября. А это время презентации от Apple.

В сентябре 2022 года мир увидел iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Революционных изменений в функциональности, производительности или дизайне не произошло. Немного улучшили аккумулятор, усилили стабилизацию видео и оптимизировали работу устройства. В целом iPhone как был топовым смартфоном, так им и остался. Но Apple добавили несколько функций, которые в прямом смысле делают его незаменимым помощником и отличают от других — датчики обнаружения падения и аварий и спутниковую связь, которая, правда, работает пока только в США и Канаде.

В Цитрусе сейчас доступна вся линейка iPhone 14, даже неуловимый iPhone 14 Pro.

Завершил сезон презентаций Google, показав в октябре свою новинку — Pixel 7 Pro. Это гаджет с впечатляющим набором функций:

селфи-камера с возможностью съемки видео в формате 4K;

макросъемка и масштабирование с высоким разрешением;

чип Google TENSOR G2;

разблокировка с помощью лица или отпечатка пальца;

обновленное программное обеспечение.

В одном из рейтингов от DХOMARK Pixel 7 Pro обошел даже iPhone 14 Pro.

Таким был 2022 год. Ждем, чем будут удивлять бренды в 2023.