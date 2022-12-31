З якими проблемами зіткнуться українці після війни: відповідь соціолога

Після війни з Росією українці можуть зіштовхнутися з низкою проблем у суспільстві. І доведеться докласти багато зусиль, щоб їх вирішити.

За його словами, залишаться старі проблеми, пов'язані з мовою та російською культурою, але з'являться й нові. Зокрема, нові протиріччя та соціальна диференціація щодо того, хто і як поводився під час війни.

"Всі ці конфлікти можуть підірвати єдність і згуртованість суспільства, яка зараз як ніколи висока. Власне, можна виділити не менше чотирьох груп: 1) ті, хто воював у лавах ЗСУ тощо; 2) залишалися в Україні час війни; 3) поїхали за кордон, біженці; 4) особи, які перебували на окупованій території", - зазначив він.

Паніотто наголошує, що вже зараз видно негативне ставлення до біженців у соціальних мережах чи тих, хто залишається на окупованій території. Але загалом результати опитувань показують, що переважна більшість українців 83-90% розуміють та не засуджують біженців.

Він також наголошує, що за кордоном залишаться найбільш здатні до адаптації. І після війни до мільйонів українських жінок поїдуть чоловіки, і це спричинить нову хвилю еміграції.

"За найгіршим сценарієм, в Україні може залишитися 25 млн осіб. Одним з чинників, які впливатимуть на їх вирішення, буде ставлення держави та населення до наших біженців. Вони мають розуміти, що на них тут чекають, що на них не будуть косо дивитись або дорікати", - додав соціолог.

Щодо тих, хто залишається в окупації, то 72% українців погоджуються з тим, що це жертви обставин. Крім того, половина населення вважає, що потрібно судити за колаборацію вчителів; 37% вважає, що потрібно судити пенсіонерів, які втратили українську пенсію, не мають коштів для існування та подали на російські виплати. Третина хотіла б засудження комунальників, чверть - лікарів.