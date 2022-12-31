С какими проблемами столкнутся украинцы после войны: ответ социолога

После войны с Россией украинцы могут столкнуться с рядом проблем в обществе. И придется приложить много усилий, чтобы их решить.

По его словам, останутся старые проблемы, связанные с языком и российской культурой, но появятся и новые. В частности, новые противоречия и социальная дифференциация в отношении того, кто и как себя вел во время войны.

"Все эти конфликты могут подорвать единство и сплоченность общества, которая сейчас как никогда высока. Собственно, можно выделить не менее четырех групп: 1) те, кто воевал в рядах ВСУ и т.п.; 2) оставались в Украине во время войны; 3) уехали за границу, беженцы; 4) лица, находившиеся на оккупированной территории", - отметил он.

Паниотто подчеркивает, что уже сейчас видно негативное отношение к беженцам в социальных сетях или тем, кто остается на оккупированной территории. Но в целом результаты опросов показывают, что подавляющее большинство украинцев 83-90% понимают и не осуждают беженцев.

Он также подчеркивает, что за рубежом останутся наиболее способные к адаптации. И после войны к миллионам украинских женщин поедут мужчины, и это вызовет новую волну эмиграции.

"По самому худшему сценарию, в Украине может остаться 25 млн человек. Одним из факторов, которые будут влиять на их решение, будет отношение государства и населения к нашим беженцам. Они должны понимать, что их здесь ждут, что на них не будут косо смотреть или упрекать", - добавил социолог.

Что касается тех, кто остается в оккупации, то 72% украинцев соглашаются с тем, что это жертвы обстоятельств. Кроме того, половина населения считает, что нужно судить за коллаборацию учителей; 37% считает, что нужно судить пенсионеров, которые потеряли украинскую пенсию, не имеют средств к существованию и подались на российские выплаты. Треть хотела бы осуждение коммунальщиков, четверть - врачей.