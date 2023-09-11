З якими проблемами зіткнеться ворог під час нової хвилі мобілізації: відповідь експерта

Росія планує нову хвилю мобілізації, однак ворог зіштовхнеться з проблемою нестачі озброєння для сотень тисяч нових військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву військового експерта Олексія Гетьмана .

Чому про мобілізацію у РФ знову заговорили

Український Генштаб попереджає: ворог готує чергову хвилю, в рамках якої можуть мобілізувати від 400 до 700 тисяч осіб.

Примусові заходи торкнуться Чечні, і українська сторона вважає, що близько 40 тисяч нових "кадирівців" можуть бути використані як загороджувальні загони позаду основних військ.

На гарматне м'ясо навряд чи підуть жителі Москви і Санкт-Петербурга, але інших регіонів - цілком можливо. Це стосується й окупованих територій України.

З якими проблемами під час мобілізації зіткнеться ворог

Олексій Гетьман допускає мобілізацію сотень тисяч росіян тільки в теорії.

"Не факт, що вони зможуть зібрати стільки на практиці, це по-перше. А по-друге, незрозуміло, чим вони будуть озброювати людей. У них немає стільки техніки, стільки гармат - усього того, щоб перетворити мобілізованих на боєздатні підрозділи", - зазначив він.

Мобілізація у Росії

Раніше в українській розвідці розповідали, що нова хвиля мобілізації може бути оголошена у Росії, щоб поповнити окупаційні війська в Україні. Ймовірно, це станеться у вересні. При цьому через контрнаступ українських сил Росія перекидає на фронт в Україні непідготовлених військових, яких тільки що мобілізували. Так, зокрема, відбувається на тимчасово окупованій території Луганської області.

Щоб прискорити мобілізацію, у РФ запропонували сповіщати мобілізованих про вручення повістки через SMS-повідомлення, а також хочуть підвищити штрафи, які безпосередньо пов'язані з мобілізацією. Наприклад, штрафуватимуть як за неявку у військкомат, так і за неподання списків військовозобов'язаних - від 50 до 500 тисяч рублів.

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