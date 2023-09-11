С какими проблемами столкнется враг во время новой волны мобилизации: ответ эксперта

Россия планирует новую волну мобилизации, однако враг столкнется с проблемой нехватки вооружения для сотен тысяч новых военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военного эксперта Алексея Гетьмана .

Почему о мобилизации в РФ снова заговорили

Украинский Генштаб предупреждает: враг готовит очередную волну, в рамках которой могут мобилизовать от 400 до 700 тысяч человек.

Принудительные меры коснутся Чечни, и украинская сторона считает, что около 40 тысяч новых "кадыровцев" могут быть использованы как заградительные отряды позади основных войск.

На пушечное мясо вряд ли пойдут жители Москвы и Санкт-Петербурга, но других регионов - вполне возможно. Это касается и оккупированных территорий Украины.

С какими проблемами во время мобилизации столкнется враг

Алексей Гетьман допускает мобилизацию сотен тысяч россиян только в теории.

"Не факт, что они смогут собрать столько на практике, это во-первых. А во-вторых, непонятно, чем они будут вооружать людей. У них нет столько техники, столько пушек - всего того, чтобы превратить мобилизованных в боеспособные подразделения", - отметил он.

Мобилизация в России

Ранее в украинской разведке рассказывали, что новая волна мобилизации может быть объявлена в России, чтобы пополнить оккупационные войска в Украине. Вероятно, это произойдет в сентябре. При этом из-за контрнаступления украинских сил Россия перебрасывает на фронт в Украине неподготовленных военных, только что мобилизованных. Так, в частности, проходит на временно оккупированной территории Луганской области.

Чтобы ускорить мобилизацию, в РФ предложили извещать мобилизованных о вручении повестки через SMS-сообщения, а также хотят повысить штрафы, напрямую связанные с мобилизацией. К примеру, будут штрафовать как за неявку в военкомат, так и за неподачу списков военнообязанных - от 50 до 500 тысяч рублей.

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