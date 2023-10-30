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Яким месенджерам варто довіряти і чи безпечна переписка в Telegram: пояснення Федорова

Фото: віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Наразі найкращим та найзахищенішим месенджером в Україні є Signal. Далі йдуть WhatsApp, Trema, Facebook Messenger і Telegram.

Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Федоров нагадав, що російські соціальні мережі в Україні заблоковані. Однак, за його словами, все одно є люди, які їх досі використовують.

"В жодному разі ви не можете використовувати російські соціальні мережі. Це максимально небезпечно", - наголосив міністр.

Щодо інших месенджерів, то всі вони працюють в Україні. За словами Федорова, одним з найкращих наразі - Signal.

"Тому звичайно, з точки зору шифрування, передачі інформації, Signal є, напевно, топовим. Багато робить в напрямку безпеки WhatsApp, Trema і Telegram. В такому порядку, як я назвав. Ще Facebook Messenger, перед Telegram", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи варто довіряти Telegram, Федоров пояснив, що не робив технічного аудиту жодних соціальних медіа або месенджерів.

"Дивіться, мені потрібно уважно ставитися до того, що я говорю. Я не хочу кидати слова на вітер. Я не робив технічного аудиту жодних соціальних медіа або месенджерів. Я вам сказав особисту думку. Але від технічного аудиту може змінюватися порядок цих соціальних платформ", - сказав міністр.

Однак, за його словами, є правила, які потрібно використовувати. І тоді можна бути на 99% певним, що все буде добре з вашою інформацією.

"Якщо ви будете використовувати режим локдауну на вашому смартфоні, у вас буде двофакторна авторизація, на контракті сім-карта, хмарний пароль, і ви не будете відкривати різні лінки від невідомих вам людей, просто ці речі зробите, то вже дев'яносто, а може і більше відсотків, що у вас все точно буде добре", - пояснив Федоров.

 

 

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