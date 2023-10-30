Каким мессенджерам стоит доверять и безопасна ли переписка в Telegram: объяснение Федорова

Федоров напомнил, что российские социальные сети в Украине заблокированы. Однако, по его словам, все равно есть люди, которые их до сих пор используют.

"Ни в коем случае вы не можете использовать российские социальные сети. Это максимально опасно", - подчеркнул министр.

Что касается других мессенджеров, то все они работают в Украине. По словам Федорова, одним из лучших на данный момент - Signal.

"Поэтому конечно, с точки зрения шифрования, передачи информации, Signal является, наверное, топовым. Многое делает в направлении безопасности WhatsApp, Trema и Telegram. В таком порядке, как я назвал. Еще Facebook Messenger, перед Telegram", - отметил он.

Отвечая на вопрос, стоит ли доверять Telegram, Федоров объяснил, что не делал технический аудит никаких социальных медиа или мессенджеров.

"Смотрите, мне нужно внимательно относиться к тому, что я говорю. Я не хочу бросать слова на ветер. Я не делал технического аудита никаких социальных медиа или мессенджеров. Я вам сказал личное мнение. Но от технического аудита может изменяться порядок этих социальных платформ", - сказал министр.

Однако, по его словам, есть правила, которые следует использовать. И тогда можно быть на 99% уверенным, что все будет хорошо с вашей информацией.

"Если вы будете использовать режим локдауна на вашем смартфоне, у вас будет двухфакторная авторизация, на контракте сим-карта, облачный пароль, и вы не будете открывать разные ссылки от неизвестных вам людей, просто эти вещи сделаете, то уже девяносто, а может и больше процентов, что у вас все точно будет хорошо", - объяснил Федоров.