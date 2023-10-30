RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Каким мессенджерам стоит доверять и безопасна ли переписка в Telegram: объяснение Федорова

Фото: вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Сейчас самым лучшим и защищенным мессенджером в Украине является Signal. Далее идут WhatsApp, Trema, Facebook Messenger и Telegram.

Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал в интервью РБК-Украина.

Федоров напомнил, что российские социальные сети в Украине заблокированы. Однако, по его словам, все равно есть люди, которые их до сих пор используют.

"Ни в коем случае вы не можете использовать российские социальные сети. Это максимально опасно", - подчеркнул министр.

Что касается других мессенджеров, то все они работают в Украине. По словам Федорова, одним из лучших на данный момент - Signal.

"Поэтому конечно, с точки зрения шифрования, передачи информации, Signal является, наверное, топовым. Многое делает в направлении безопасности WhatsApp, Trema и Telegram. В таком порядке, как я назвал. Еще Facebook Messenger, перед Telegram", - отметил он.

Отвечая на вопрос, стоит ли доверять Telegram, Федоров объяснил, что не делал технический аудит никаких социальных медиа или мессенджеров.

"Смотрите, мне нужно внимательно относиться к тому, что я говорю. Я не хочу бросать слова на ветер. Я не делал технического аудита никаких социальных медиа или мессенджеров. Я вам сказал личное мнение. Но от технического аудита может изменяться порядок этих социальных платформ", - сказал министр.

Однако, по его словам, есть правила, которые следует использовать. И тогда можно быть на 99% уверенным, что все будет хорошо с вашей информацией.

"Если вы будете использовать режим локдауна на вашем смартфоне, у вас будет двухфакторная авторизация, на контракте сим-карта, облачный пароль, и вы не будете открывать разные ссылки от неизвестных вам людей, просто эти вещи сделаете, то уже девяносто, а может и больше процентов, что у вас все точно будет хорошо", - объяснил Федоров.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
TelegramМихаил ФедоровМінцифраFacebookWhatsApp