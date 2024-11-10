З якими хворобами точно не можуть мобілізувати: повний список

Наприкінці квітня 2024 року Міністерство оборони України внесло зміни у перелік хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності громадян до військової служби.
РБК-Україна розповідає з якими захворюваннями військовозобов'язаних громадян не можуть мобілізувати.
Згідно з оновленим Наказом МО України "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" №1109/15800, є чотири оцінки стану здоров'я військовозобов'язаних:
Згідно із документом, підставою для звільнення від мобілізації є наявність серйозних захворювань, що значно погіршують здоров'я або становлять ризик для життя.
Представимо основні категорії захворювань, за якими особу можуть визнати непридатною до служби:
Важкі випадки кишкових інфекцій, бактеріальних та вірусних захворювань (хронічні форми вірусних гепатитів В, С, Д; ВІЛ та хвороби, спричинені ним).
Також до цього переліку включають COVID-19 у тяжкій формі та туберкульоз, що активно прогресує.
Будь-які злоякісні пухлини, особливо якщо присутні метастази або якщо хірургічне лікування неможливе. Це також стосується деяких доброякісних новоутворень, які значно порушують функції органів.
Прогресуючі анемії, порушення згортання крові, геморагічні стани та інші патології кровотворних органів, які важко лікуються і порушують нормальні функції організму.
Важкий цукровий діабет, дисфункції щитоподібної залози, ожиріння з ускладненнями та інші розлади обміну речовин, що спричиняють значне порушення роботи організму.
Серйозні психічні захворювання, включаючи деменцію, шизофренію, хронічні депресії, стани тривоги, розлади особистості тощо.
Особливу увагу звертають на психічні розлади, що супроводжуються стійкими порушеннями, а також залежність від психоактивних речовин.
Прогресуючі хвороби центральної нервової системи: епілепсія, хвороба Паркінсона, дитячий церебральний параліч та інші стани, що серйозно порушують координацію, рухові або когнітивні функції.
Тяжкі форми глаукоми, сліпота одного або обох очей, значні проблеми зі слухом, зокрема повна глухота на обидва вуха, які унеможливлюють повноцінне виконання військових обов’язків.
Важкі кардіоміопатії, серцеві аритмії, гіпертонічна хвороба III стадії, інфаркт, аневризми, хронічні форми ішемічної хвороби серця, серцева недостатність тощо.
Бронхіальна астма тяжкої форми, хронічні обструктивні хвороби легенів, тяжкі форми легеневої недостатності.
Прогресуючі хвороби печінки, хронічні гастроентерологічні хвороби, зокрема виразки, коліти, що порушують нормальну функцію органів та не піддаються лікуванню.
Важкі форми дерматологічних захворювань, як-от атопічний дерматит, поширений псоріаз з постійними рецидивами.
Хронічні поліартрити, ревматичні захворювання, що викликають постійний біль та обмежують рухові можливості.
Важкі форми хронічних нефритів, пієлонефриту, які спричиняють порушення функцій організму.
Деякі захворювання, незважаючи на складність, не завжди дають автоматичне звільнення від мобілізації.
Якщо лікування можливе й очікується, що хвороба не буде перешкоджати військовій службі, ВЛК може ухвалити рішення про тимчасову непридатність і призначити повторний огляд після завершення лікування.
Нагадаємо, що в Україні готують кроки до повної цифровізації процесу проходження ВЛК.
Також у ТЦК нагадують, що військовозобов'язані, які були визнані тимчасово непридатними, мають пройти повторну ВЛК. Термін для цього закінчується вже у лютому 2025 року.
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