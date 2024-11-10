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З якими хворобами точно не можуть мобілізувати: повний список

Фото: ВЛК (armyinform.com.ua)
Автор: Ніна Єланська

Наприкінці квітня 2024 року Міністерство оборони України внесло зміни у перелік хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності громадян до військової служби.

РБК-Україна розповідає з якими захворюваннями військовозобов'язаних громадян не можуть мобілізувати.

Згідно з оновленим Наказом МО України "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" №1109/15800, є чотири оцінки стану здоров'я військовозобов'язаних:

  • придатний до служби,
  • непридатний з виключенням із військового обліку (статус застосовують до осіб з важкими або прогресуючими хворобами, що не піддаються лікуванню),
  • тимчасово непридатний (передбачає можливість повторного огляду після лікування).
  • придатний до служби в обмежених умовах (застосовується до осіб, здатних служити у військових частинах забезпечення, навчальних центрах, підрозділах зв’язку тощо).

Згідно із документом, підставою для звільнення від мобілізації є наявність серйозних захворювань, що значно погіршують здоров'я або становлять ризик для життя. 

Представимо основні категорії захворювань, за якими особу можуть визнати непридатною до служби:

  • Інфекційні та паразитарні хвороби

Важкі випадки кишкових інфекцій, бактеріальних та вірусних захворювань (хронічні форми вірусних гепатитів В, С, Д; ВІЛ та хвороби, спричинені ним).

Також до цього переліку включають COVID-19 у тяжкій формі та туберкульоз, що активно прогресує.

  • Новоутворення 

Будь-які злоякісні пухлини, особливо якщо присутні метастази або якщо хірургічне лікування неможливе. Це також стосується деяких доброякісних новоутворень, які значно порушують функції органів.

  • Хвороби крові

Прогресуючі анемії, порушення згортання крові, геморагічні стани та інші патології кровотворних органів, які важко лікуються і порушують нормальні функції організму.

  • Ендокринні захворювання

Важкий цукровий діабет, дисфункції щитоподібної залози, ожиріння з ускладненнями та інші розлади обміну речовин, що спричиняють значне порушення роботи організму.

  • Розлади психіки

Серйозні психічні захворювання, включаючи деменцію, шизофренію, хронічні депресії, стани тривоги, розлади особистості тощо.

Особливу увагу звертають на психічні розлади, що супроводжуються стійкими порушеннями, а також залежність від психоактивних речовин.

  • Хвороби нервової системи

Прогресуючі хвороби центральної нервової системи: епілепсія, хвороба Паркінсона, дитячий церебральний параліч та інші стани, що серйозно порушують координацію, рухові або когнітивні функції.

  • Захворювання органів чуття

Тяжкі форми глаукоми, сліпота одного або обох очей, значні проблеми зі слухом, зокрема повна глухота на обидва вуха, які унеможливлюють повноцінне виконання військових обов’язків.

  • Хвороби системи кровообігу

Важкі кардіоміопатії, серцеві аритмії, гіпертонічна хвороба III стадії, інфаркт, аневризми, хронічні форми ішемічної хвороби серця, серцева недостатність тощо.

  • Захворювання органів дихання

Бронхіальна астма тяжкої форми, хронічні обструктивні хвороби легенів, тяжкі форми легеневої недостатності.

  • Захворювання органів травлення

Прогресуючі хвороби печінки, хронічні гастроентерологічні хвороби, зокрема виразки, коліти, що порушують нормальну функцію органів та не піддаються лікуванню.

  • Шкірні захворювання

Важкі форми дерматологічних захворювань, як-от атопічний дерматит, поширений псоріаз з постійними рецидивами.

  • Захворювання кістково-м'язової системи

Хронічні поліартрити, ревматичні захворювання, що викликають постійний біль та обмежують рухові можливості.

  • Хвороби сечостатевої системи

Важкі форми хронічних нефритів, пієлонефриту, які спричиняють порушення функцій організму.

Коли повне звільнення від мобілізації є неможливим

Деякі захворювання, незважаючи на складність, не завжди дають автоматичне звільнення від мобілізації.

Якщо лікування можливе й очікується, що хвороба не буде перешкоджати військовій службі, ВЛК може ухвалити рішення про тимчасову непридатність і призначити повторний огляд після завершення лікування.

Нагадаємо, що в Україні готують кроки до повної цифровізації процесу проходження ВЛК.

Також у ТЦК нагадують, що військовозобов'язані, які були визнані тимчасово непридатними, мають пройти повторну ВЛК. Термін для цього закінчується вже у лютому 2025 року.

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ВЛКМобілізація в Україні