Якими будуть світові ціни на нафту та газ: прогноз НБУ на три роки

Ціни на нафту

За прогнозом НБУ, у 2024 році світові ціни на нафту залишаться на рівні 80-90 доларів за барель.

"Рекордні обсяги видобування в США, стійке нарощування видобування Лівією, Іраном та Анголою на тлі млявого попиту з боку Китаю тиснутимуть у бік зниження цін. Натомість очікуване пожвавлення попиту в США та країнах Європи, зокрема завдяки поступовому пом’якшенню монетарної політики провідних ЦБ, утримуватиме ціни від зниження", - йдеться у звіті.

НБУ очікує, що у наступні роки нафта помірно дешевшатиме внаслідок сформованого профіциту пропозиції на ринку, у тому числі через нарощування видобування країнами ОПЕК+

За даними НБУ, середня ціна нафти марки Brent у 2023 році впала на 17,2% до 82,6 доларів за барель. НБУ прогнозує, що у 2024 році ціна зросте на 1,8% до 84,1 доларів, у 2025 році впаде на 11,1% до 74,7 доларів, у 2026 році впаде на 2,1% до 73,1 доларів за барель.

Ціни на газ

За прогнозом НБУ, Ціни на природний газ на європейському ринку, попри збереження високої волатильності, поволі знижуватимуться на всьому прогнозному горизонті через збільшення виробництва СПГ у світі, насамперед у США, Катарі та Австралії; нарощування постачання Росією до країн Азії; збільшення виробництва енергії з відновлювальних джерел; збалансоване накопичення запасів.

Проте геополітична напруженість залишатиметься ключовим джерелом невизначеності. Терористична активність недержавних утворень у Червоному морі та ескалація війни на Близькому Сході можуть створити суттєві перебої в ланцюгах постачання енергоносіїв на світовий ринок.

"В умовах очікуваного пожвавлення попиту це може призвести до нівелювання профіциту пропозиції та зростання цін на нафту і газ", - йдеться в прогнозі.

За даними НБУ, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах у 2023 році впали на 65,7% до 465,6 доларів за 1 тисячу кубометрів. НБУ прогнозує, що у 2024 році ціни впадуть на 23,8% до 354,6 доларів за тисячу кубометрів, у 2025 році зростуть на 8,5% до 384,7 доларів, у 2026 році впадуть на 12,5% до 336,5 доларів.