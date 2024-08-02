Какими будут мировые цены на нефть и газ: прогноз НБУ на три года

Цены на нефть

По прогнозу НБУ, в 2024 году мировые цены на нефть останутся на уровне 80-90 долларов за баррель.

"Рекордные объемы добычи в США, устойчивое наращивание добычи Ливией, Ираном и Анголой на фоне вялого спроса со стороны Китая будут давить в сторону снижения цен. В то же время ожидаемое оживление спроса в США и странах Европы, в частности, благодаря постепенному смягчению монетарной политики ведущих ЦБ, будет удерживаться. цены от понижения", - говорится в отчете.

НБУ ожидает, что в последующие годы нефть будет умеренно дешеветь в результате сложившегося профицита предложения на рынке, в том числе из-за наращивания добычи странами ОПЕК+

По данным НБУ, средняя цена нефти марки Brent в 2023 году упала на 17,2% до 82,6 долларов за баррель. НБУ прогнозирует, что в 2024 году цена вырастет на 1,8% до 84,1 долларов, в 2025 году упадет на 11,1% до 74,7 долларов, в 2026 году упадет на 2,1% до 73,1 долларов баррель.

Цены на газ

По прогнозу НБУ, Цены на природный газ на европейском рынке, несмотря на сохранение высокой волатильности, будут постепенно снижаться на всем прогнозном горизонте из-за увеличения производства СПГ в мире, прежде всего в США, Катаре и Австралии; наращивание снабжения Россией в страны Азии; увеличение производства энергии из возобновляемых источников; сбалансированное скопление запасов.

Однако геополитическая напряженность будет оставаться ключевым источником неопределенности. Террористическая активность негосударственных образований в Красном море и эскалация войны на Ближнем Востоке могут создать значительные перебои в цепях поставок энергоносителей на мировой рынок.

"В условиях ожидаемого оживления спроса это может привести к нивелированию профицита предложения и росту цен на нефть и газ", – говорится в прогнозе.

По данным НБУ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2023 году упали на 65,7% до 465,6 долларов за 1 тысячу кубометров. НБУ прогнозирует, что в 2024 году цены упадут на 23,8% до 354,6 долларов за тысячу кубометров, в 2025 году вырастут на 8,5% до 384,7 долларов, в 2026 году упадут на 12,5% до 336, 5 долларов.