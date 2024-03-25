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Кім звернувся до мешканців Миколаївської області з проханням щодо одягу та авто

Миколаїв, Понеділок 25 березня 2024 19:04
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Кім звернувся до мешканців Миколаївської області з проханням щодо одягу та авто Фото: Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Жителів Миколаєва та області просять не одягати камуфляжі та військову форму, якщо вони не є військовими та не виконують завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма у Telegram.

"Будь ласка, не треба по місту та області одягати камуфляжі та військову форму, якщо ви не є військовими та не виконуєте завдання", - зазначив Кім.

Він також додав, що у містах краще одягати джинси та худі, щоб бути непомітними.

Також голова ОВА закликав мешканців не пересуватися машинами, які схожі на військові.

Нагадаємо, раніше українські правоохоронці викрили схему продажу одягу та іншої військової амуніції Збройних сил України. Торгівлю здійснювали за допомогою однієї з відомих платформ.

Зловмисники онлайн продавали термобілизну, військову форму, саперні лопатки, військові фляги, військове взуття. На етикетках було зазначено "Власність ЗСУ. Не для продажу".

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