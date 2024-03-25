Ким обратился к жителям Николаевской области с просьбой насчет одежды и авто

Жителей Николаева и области просят не надевать камуфляжи и военную форму, если они не являются военными и не выполняют задания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима в Telegram .

"Пожалуйста, не надо по городу и области одевать камуфляжи и военную форму, если вы не являетесь военными и не выполняете задания", - отметил Ким.

Он также добавил, что в городах лучше надевать джинсы и худи, чтобы быть незаметными.

Также глава ОВА призвал жителей не передвигаться на машинах, которые похожи на военные.