Кім зробив важливу заяву на тлі інформації про "звільнення" нових територій

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав не довіряти інформації про звільнення будь-яких територій, якщо її не підтверджують у ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кіма в Telegram .

"Щоб не було ілюзій: поки що ВСУ не підтвердить, що населений пункт звільнений - туди навіть думати не можна, щоб їхати. Працює ІПСО русні", - написав голова Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, вчора радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Кінбурнській косі (Миколаївська область) розташовувалися російська артилерія, а також сили РЕБ, але тепер їх знищено. За його словами, область "раптом стала вільною".

Крім того, у мережі поширюється інформація про те, що деякі міста на лівому березі Херсонської області нібито перейшли під контроль України.

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