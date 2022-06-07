Ким рассказал, когда в Николаеве будет решен вопрос подачи питьевой воды

В Николаеве пока не решен вопрос с подачей питьевой воды. Эта проблема может быть решена в течение двух месяцев.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию .

"Пока решений нет, мы работаем над этим. Это длительный процесс на 2 месяца точно, не меньше. В кранах сейчас есть вода, это техническая вода, которую можно использовать в быту", - заявил он.

Ким добавил, что питьевую воду привозят в Николаев, после чего ее развозят жителям.

Он подчеркнул, что люди вынуждены набирать питьевую воду, покупать или фильтровать дополнительно.