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Кім розповів, коли в Миколаєві буде вирішено питання подачі питної води

Фото: глава Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Миколаєві поки не вирішено питання з подачею питної води. Ця проблема може бути вирішена протягом двох місяців.

Про це заявив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція.

"Поки рішень немає, Ми працюємо над цим. Це тривалий процес на 2 місяці точно, не менше. У кранах зараз є вода, це технічна вода, яку можна використовувати в побуті", - заявив він.

Кім додав, що питну воду привозять в Миколаїв, після чого її розвозять жителям.

Він підкреслив, що люди змушені набирати питну воду, купувати або фільтрувати додатково.

Раніше повідомлялося, що Кабмін виділив з резервного фонду держбюджету 56 млн грн на відновлення водопостачання в місті Миколаїв.

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Виталий КимМиколаїв