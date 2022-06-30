UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ким предупредил, что от его имени звонят мошенники: что произошло

Фото: глава Николаевской ОГА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Мошенники совершают звонки якобы от имени главы Николаевской ОГА Виталия Кима. Они просят о "помощи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кима во время видеообращения.

"Есть информация, что от моего имени идут звонки и просят помощь. Официально говорю - у нас все есть. Мы справляемся, есть предприятия, которые помогают добровольно. Я никому не звоню и от меня никто не может звонить. Точка", - отметил руководитель области.

По его словам, номер, с которого звонили, уже вычислили - офис мошенников находится в Днепре.

Ким также напомнил, что в области началась уборочная, а вместе с ней образовались конфликты на территории региона.

"Не надо ссориться. Садитесь за стол переговоров", - призвал глава ОВА.

Напомним, недавно Ким предупредил, что в Николаевской области ситуация опаснее, чем три недели назад, поскольку российские войска обстреливают регион в разы чаще.

Добавим, сегодня стало известно, что в результате ракетного удара по многоэтажке в Николаеве погибли шесть человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская ОГАВиталий Ким