Кім попередив українців про запуск іранських дронів

Російські окупанти у середу, 26 жовтня, увечері запустили кілька іранських дронів-камікадзе біля Миколаївської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.
"Два мопеди (іранських дрона-камікадзе - ред.) з моря. Бережемо себе і слухаємо небо", - написав Кім.
Пізніше він додав, що українські військові зафіксували три групи "мопедів", одна з яких складається з восьми безпілотників.
При цьому білоруська моніторингова група "Гаюн" повідомляє, що з аеродрому поблизу Мінська піднявся літак МіГ-31К і попрямував у південно-західному напрямку.
Зазначимо, зараз у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.
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