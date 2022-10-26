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Кім попередив українців про запуск іранських дронів

Ілюстративне фото: Кім попередив українців про запуск іранських дронів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти у середу, 26 жовтня, увечері запустили кілька іранських дронів-камікадзе біля Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Два мопеди (іранських дрона-камікадзе - ред.) з моря. Бережемо себе і слухаємо небо", - написав Кім.

Пізніше він додав, що українські військові зафіксували три групи "мопедів", одна з яких складається з восьми безпілотників.

При цьому білоруська моніторингова група "Гаюн" повідомляє, що з аеродрому поблизу Мінська піднявся літак МіГ-31К і попрямував у південно-західному напрямку.

Зазначимо, зараз у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.

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Миколаївська областьдрониВійна Росії проти УкраїниВиталий Ким