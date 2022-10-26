Кім попередив українців про запуск іранських дронів

"Два мопеди (іранських дрона-камікадзе - ред.) з моря. Бережемо себе і слухаємо небо", - написав Кім.

Пізніше він додав, що українські військові зафіксували три групи "мопедів", одна з яких складається з восьми безпілотників.

При цьому білоруська моніторингова група "Гаюн" повідомляє, що з аеродрому поблизу Мінська піднявся літак МіГ-31К і попрямував у південно-західному напрямку.