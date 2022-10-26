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Ким предупредил украинцев о запуске иранских дронов

Иллюстративное фото: Ким предупредил украинцев о запуске иранских дронов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в среду, 26 октября, вечером запустили несколько иранских дронов-камикадзе возле Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Два мопеда (иранских дрона-камикадзе - ред.) с моря. Бережем себя и слушаем небо", - написал Ким.

Позже он добавил, что украинские военные зафиксировали три группы "мопедов", одна из которых состоит из восьми беспилотников.

При этом белорусская мониторинговая группа "Гаюн" сообщает, что с аэродрома вблизи Минска поднялся самолет МиГ-31К и направился в юго-западном направлении.

Отметим, сейчас во всех регионах Украины, помимо временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.

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