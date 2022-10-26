Ким предупредил украинцев о запуске иранских дронов

"Два мопеда (иранских дрона-камикадзе - ред.) с моря. Бережем себя и слушаем небо", - написал Ким.

Позже он добавил, что украинские военные зафиксировали три группы "мопедов", одна из которых состоит из восьми беспилотников.

При этом белорусская мониторинговая группа "Гаюн" сообщает, что с аэродрома вблизи Минска поднялся самолет МиГ-31К и направился в юго-западном направлении.