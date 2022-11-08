Кім попередив про можливий запуск іранських дронів

Росіяни у вівторок, 8 листопада, могли знову запустити іранські дрони-камікадзе та направити їх у бік Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram .

У цьому великих подробиць глава ОВА не розкриває. Зазначимо, у Миколаївській області поки не оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські розвідники виявили в іранських дронах іноземні деталі, виготовлені в лютому. Це може свідчити про їх передачу Росії вже після початку повномасштабної війни.

Також ми писали, що вранці у вівторок, 8 листопада, російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькому району.

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