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Кім попередив про можливий запуск іранських дронів

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Миколаїв, Вівторок 08 листопада 2022 16:34
Кім попередив про можливий запуск іранських дронів Ілюстративне фото: Кім попередив про можливий запуск іранських дронів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни у вівторок, 8 листопада, могли знову запустити іранські дрони-камікадзе та направити їх у бік Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"16:30 чекаємо на мопеди", - написав він.

У цьому великих подробиць глава ОВА не розкриває. Зазначимо, у Миколаївській області поки не оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські розвідники виявили в іранських дронах іноземні деталі, виготовлені в лютому. Це може свідчити про їх передачу Росії вже після початку повномасштабної війни.

Також ми писали, що вранці у вівторок, 8 листопада, російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькому району.

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Миколаївська область дрони Війна Росії проти України Виталий Ким
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