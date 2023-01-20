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Кім попередив про дві ворожі повітряні цілі над Вінницькою областю

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Вінницька область, П'ятниця 20 січня 2023 11:59
Кім попередив про дві ворожі повітряні цілі над Вінницькою областю Фото: голова Миколаївської ОВВ Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Над Вінницькою областю були помічені дві ворожі повітряні цілі. Тривогу там наразі не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Оновлено 12:55. Кім повідомив про успішну роботу ППО.

"Бачу 2 ворожі повітряні цілі над Вінницею. Можливо "Шахеди". Або глюк", - написав Кім.

За його словами, над Миколаївською областю ці повітряні об'єкти не пролітали.

Очільник ОВА також повідомив, що висота повітряних цілей було на диво велика. Та додав, що одну вже знищено.

Нагадаємо, раніше українські військові розповіли про обстановку з ворожими кораблями в Чорному морі та попередили про можливу нову ракетну атаку російських військ.

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Вінницька область Николаевская ОГА Виталий Ким
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