Ким предупредил о двух вражеских воздушных целях над Винницкой областью
Фото: глава Николаевской ОВВ Виталий Ким (Getty Images)
Над Винницкой областью были замечены две вражеские воздушные цели. Тревога там пока не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Вижу 2 вражеских воздушных цели над Винницей. Возможно "Шахеды". Или глюк", - написал Ким.
По его словам, над Николаевской областью эти воздушные объекты не пролетали.
Руководитель ОВА также сообщил, что высота воздушных целей была "удивительно большая". И добавил, что одна уже уничтожена.
Напомним, ранее украинские военные рассказали об обстановке с вражескими кораблями в Черном море и предупредили о возможной новой ракетной атаке российских войск.
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