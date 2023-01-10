Кім про підготовку Росії до масованого удару: такої інформації немає

Інформації про підготовку Росії до чергового масованого ракетного удару на цей момент немає. Окупанти підіймали у повітря кілька бомбардувальників, але цього недостатньо для атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі телемарафону.

На питання журналіста, як Кім дізнається про зліт російських військових літаків та пуски ракет він відповів: "Це суміш логіки, інтуїції та джерел інформації".

"В них злітали там пару "Ту", але це недостатньо для підготовки до удару. Є різні джерела, які свідчать про підвищену ймовірність (масованого удару - ред.). І коли це все починає працювати разом, ймовірність, що буде ракетний удар дуже велика. На зараз інформації про те, що підготовлений ракетний удар в мене немає і про те, що є зліт теж немає. Але я гадаю, що вони будуть це робити. Тому що це нелогічно вісім раз вдарити, чи скільки, а на дев'ятий перестати. Хоча я на це сподіваюся", - розповідає Кім.

Нагадаємо, як раніше заявили в українській розвідці, Росія, попри дефіцит ракет, готується до нових масованих обстрілів України. Ворог може завдати удару у холодну погоду, аби залишити українців без світла.

Додамо, раніше військові пояснили, що росіяни не обстрілювали масовано Україну на Різдво не через "перемир'я", а через необхідність у паузі.

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