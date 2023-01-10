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Ким о подготовке России к массированному удару: такой информации нет

Новина українською →
Николаевская область, Вторник 10 января 2023 09:12
Ким о подготовке России к массированному удару: такой информации нет Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Информации о подготовке России к очередному массированному ракетному удару на данный момент нет. Оккупанты поднимали в воздух несколько бомбардировщиков, но этого недостаточно для атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в эфире телемарафона.

На вопросы журналиста, как Ким узнает о взлете российских военных самолетов и пусках ракет, он ответил: "Это смесь логики, интуиции и источников информации".

"У них взлетали там пару "Ту", но это недостаточно для подготовки к удару. Есть разные источники, свидетельствующие о повышенной вероятности (массированного удара - ред.). И когда это все начинает работать вместе, вероятность, что будет ракетный удар очень большая. На сейчас информации о том, что подготовленный ракетный удар у меня нет и о том, что есть взлет тоже нет. Но я думаю, что они будут это делать. Потому что это нелогично восемь раз ударить, или сколько, а на девятый перестать. Хотя я на это надеюсь", - говорит Ким.

Напомним, как ранее заявили в украинской разведке, Россия, несмотря на дефицит ракет, готовится к новым массированным обстрелам Украины. Враг может нанести удар в холодную погоду, чтобы оставить украинцев без света.

Добавим, ранее военные объяснили, что россияне не обстреливали массировано ракетами на Рождество не из-за "перемирия", а из-за необходимости в паузе.

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