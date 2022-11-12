Кім озвучив орієнтовні терміни відновлення водопостачання у Миколаєві

"Не сильно розікрали станцію підкачування води, яка була для забору для Миколаєва чистої води. Дві з п'яти точок, які, можливо, були підірвані, ми обстежили – вони підірвані у Мирному та Киселівці. Багато мін, багато роботи, там допомагає ДСНС з Миколаєва та додатково відправляють до нас два екіпажі з Черкас. Завтра почнемо першу точку розмінувати", – зазначив Кім.

За його словами, на розмінування першої точки потрібно 5 днів та 10 на другу. Однак вони розмінуватимуться по черзі і часу може знадобитися більше.

"Диво - завтра-післязавтра - води не буде. Тобто мінімум 15 днів на даний момент і ще ми не бачили наступні три точки. Але в найближчій перспективі вода буде. Ми розуміємо, що це реально все відновити. Кошти та сили для цього є "Тому нам, миколаївцям, недовго залишилося мучитися, повертатимемо воду", - підкреслив голова Миколаївської ОВА.