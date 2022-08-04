Ким оценил вероятность окружения Николаева с севера

В Николаевской ОВА считают, что причин для беспокойства по поводу возможного окружения города с севера пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима в эфире телемарафона.

Кима попросили прокомментировать слухи о том, что россияне могут окружить Николаев со стороны Вознесенска и Кривого Рога и объяснить, существует ли такая вероятность. "Не существует", - коротко ответил глава ОВА.