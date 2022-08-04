Кім оцінив ймовірність оточення Миколаєва з півночі
У Миколаївській ОВА вважають, що причин для занепокоєння з приводу можливого оточення міста з півночі поки немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі телемарафону.
Кіма попросили прокоментувати чутки про те, що росіяни можуть оточити Миколаїв з боку Вознесенска і Кривого Рогу та пояснити, чи існує така ймовірність.
"Не існує", - коротко відповів голова ОВА.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов у коментарі РБК-Україна заявив, що росіяни планують захопити Вознесенськ. Там зосереджені великі наступальні сили ворога.
Метою таких дій росіян є створення оперативного оточення Миколаєва.
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