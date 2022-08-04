Кім оцінив ймовірність оточення Миколаєва з півночі

У Миколаївській ОВА вважають, що причин для занепокоєння з приводу можливого оточення міста з півночі поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі телемарафону.

Кіма попросили прокоментувати чутки про те, що росіяни можуть оточити Миколаїв з боку Вознесенска і Кривого Рогу та пояснити, чи існує така ймовірність. "Не існує", - коротко відповів голова ОВА.