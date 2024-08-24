Яким може бути курс долара наприкінці серпня: прогноз на останній тиждень літа

"Можемо припустити, що станом на 1 вересня офіційний курс застигне в межах 41,4-41,6 грн/долар. Тобто девальвація гривні, порівняно з курсовими показниками 1 серпня (офіційний курс був на рівні 41 грн/долар) може скласти до 1,4%", - сказав він.

Як зазначив Лєсовий, як і тижнем раніше на валютному ринку може бути відчутною роль регулятора, який гаситиме” можливі прояви ажіотажного попиту через валютні інтервенції, тим самим встановлюючи баланс між попитом і пропозицією.

"Та й взагалі, дію режиму "керованої гнучкості" ніхто не скасовував: це означає, що будь-які поточні курсові зміни не стануть неприємною несподіванкою - утворена система змін не передбачає надмірний курсових стрибків", - додав банкір.

Прогноз курсу

За прогнозом банкіра, с 26 по 30 серпня ситуація на валютного ринку буде такою:

Коридори допустимих валютних змін на міжбанку складуть 41-41,7 грн/долар та 43,5-45,5 грн/євро, на готівковому ринку - 41-42 грн грн/долар та 43,5-46,5 грн/євро.

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, останній тиждень серпня стане цілком логічним продовженням всього місяця: курсові тренди змінюватимуться поперемінно з незначним, ледь помітним просуванням курсів вгору. Однак основні зміни стануться вже восени, хоч і вони не будуть зненацька. Нацбанк застосовуватиме ефективну політику з недопущення руйнації архітектури валютного ринку", - констатував Лєсовий.