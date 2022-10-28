Яким може бути дефіцит електроенергії в Україні: прогноз НБУ на зиму

Як зазначається у звіті, обмеження стосується як домогосподарств, так і підприємств, зокрема енергоємних.

За оцінками НБУ, запаси газу та вугілля будуть на мінімально достатньому рівні на початок опалювального сезону (з урахуванням стрімкішого скорочення споживання, ніж видобутку, та очікуваного імпорту, зокрема зі США).

"Але в разі холоднішої за норму погоди (хоча Укргідрометцентр наразі прогнозує помірно холодну зиму) або додаткових руйнувань енергетичної інфраструктури у години максимального споживання для балансування системи доведеться вдаватися до примусових відключень по всій країні (як це було після ракетних атак), а дефіцит е/е може охопити понад 15% споживачів України", - йдеться у звіті.

Відповідно складнощі в енергетиці зумовлять поглиблення спаду реального ВВП у IV кварталі, додали в НБУ.