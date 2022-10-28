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Яким може бути дефіцит електроенергії в Україні: прогноз НБУ на зиму

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Україна, П'ятниця 28 жовтня 2022 15:50
Яким може бути дефіцит електроенергії в Україні: прогноз НБУ на зиму Фото: дефіцит електроенергії в Україні може охопити 15% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У зимовий період додатково обмежуватимуть економічну активність пошкодження енергетичної інфраструктури та вимушене зменшення споживання електроенергії через ракетні обстріли Росії та не підключену до української енергосистеми ЗАЕС. Дефіцит може охопити 15% споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2022 року).

Як зазначається у звіті, обмеження стосується як домогосподарств, так і підприємств, зокрема енергоємних.

За оцінками НБУ, запаси газу та вугілля будуть на мінімально достатньому рівні на початок опалювального сезону (з урахуванням стрімкішого скорочення споживання, ніж видобутку, та очікуваного імпорту, зокрема зі США).

"Але в разі холоднішої за норму погоди (хоча Укргідрометцентр наразі прогнозує помірно холодну зиму) або додаткових руйнувань енергетичної інфраструктури у години максимального споживання для балансування системи доведеться вдаватися до примусових відключень по всій країні (як це було після ракетних атак), а дефіцит е/е може охопити понад 15% споживачів України", - йдеться у звіті.

Відповідно складнощі в енергетиці зумовлять поглиблення спаду реального ВВП у IV кварталі, додали в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк у своєму базовому прогнозі передбачає, що енергосистема України дозволить пройти зимовий сезон, попри терористичні атаки з боку Росії. Але віялових відключень не уникнути.

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Опалювальный сезон Національний банк України Електроенергія
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