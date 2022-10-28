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Каким может быть дефицит электроэнергии в Украине: прогноз НБУ на зиму

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Украина, Пятница 28 октября 2022 15:50
Каким может быть дефицит электроэнергии в Украине: прогноз НБУ на зиму Фото: дефицит электроэнергии в Украине может охватить 15% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В зимний период экономическую активность будут дополнительно ограничивать повреждения энергетической инфраструктуры и вынужденное уменьшение потребления электроэнергии из-за ракетных обстрелов России и не подключенной к украинской энергосистеме ЗАЭС. Дефицит может охватить 15% потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (октябрь 2022 года).

Как отмечается в отчете, ограничение касается как домохозяйств, так и предприятий, в том числе энергоемких.

По оценкам НБУ, запасы газа и угля будут на минимально достаточном уровне до начала отопительного сезона (с учетом более стремительного сокращения потребления, чем добычи, и ожидаемого импорта, в том числе из США).

"Но в случае погоды холоднее нормы (хотя Укргидрометцентр сейчас прогнозирует умеренно холодную зиму) или дополнительных разрушений энергетической инфраструктуры в часы максимального потребления для балансировки системы придется прибегать к принудительным отключениям по всей стране (как это было после ракетных атак), а дефицит е/е может охватить более 15% потребителей Украины", - говорится в отчете.

Соответственно сложности в энергетике обусловят углубление спада реального ВВП в IV квартале, добавили в НБУ.

Напомним, Национальный банк в своем базовом прогнозе предусматривает, что энергосистема Украины позволит пройти зимний сезон, невзирая на террористические атаки со стороны России. Но веерных отключений не избежать.

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