Яким має бути курс долара на готівковому ринку: НБУ визначив цілі

Національний банк визначив однією зі своїх цілей досягнення того, щоб курс гривні до долара на готівковому ринку не відхилявся більше ніж на 5% від офіційного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нову Стратегію НБУ.
Стратегічні завдання НБУ враховують виклики, що постають, у двох векторах: спротив російській агресії та відновлення країни. Через це ініціативи та заходи умовно поділені на фокуси:
Першою ціллю "фокусу спротиву" є "стійка гривня". Вона передбачає "утримання спреду між готівковим і офіційним курсом, гривня до долара" на рівні менше 5%.
Ця ціль також передбачає, "затвердження стратегії повернення до інфляційного таргетування, валютної лібералізації та переходу до гнучкого обмінного курсу".
Нагадаємо, НБУ з липня минулого року тримає офіційний курс гривні до долара на рівні 36,6. Водночас станом на 23 травня курс на готівковому ринку становить 37,6, тобто відхиляється на 2,7%. Влітку минулого року спред досягав 30%, коли НБУ ще тримав курс на рівні 29,25 гривень за долар.
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