Каким должен быть курс доллара на наличном рынке: НБУ определил цели

Национальный банк определил одной из своих целей достижение того, чтобы курс гривны к доллару на наличном рынке не отклонялся более чем на 5% от официального.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новую Стратегию НБУ .
Стратегические задачи НБУ учитывают возникающие вызовы в двух векторах: сопротивление российской агрессии и восстановление страны. Поэтому инициативы и мероприятия условно разделены на фокусы:
Первой целью "фокуса сопротивления" является "устойчивая гривна". Она предполагает "удержание спрэда между наличным и официальным курсом, гривна к доллару" на уровне менее 5%.
Эта цель также предусматривает "утверждение стратегии возврата к инфляционному таргетированию, валютной либерализации и переходу к гибкому обменному курсу".
Напомним, НБУ с июля прошлого года держит официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 36,6. В то же время, по состоянию на 23 мая курс на наличном рынке составляет 37,6, то есть отклоняется на 2,7%. Летом прошлого года спрэд достигал 30%, когда НБУ еще держал курс на уровне 29,25 гривен за доллар.
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