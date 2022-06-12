Ким о деоккупации Херсонской области: будет постепенной

По словам чиновника, сейчас Украина не может использовать российскую тактику - совершать большие рывки войск по открытой местности.

"Если бы мы это сделали, мы потеряли бы многих людей. У нас другая концепция войны и жизни: россияне убивают своих солдат, мы стараемся ограничить потери. Они стреляют - мы полагаемся на военную тактику", - подчеркнул Ким.

Он также добавил, что существует угроза для мирного населения оккупированных населенных пунктов юга, потому как россияне там используют старую военную технику. Она очень неточна при стрельбе и может задеть гражданских.

"Они воюют со старым оружием, которое имеет погрешность в двести метров, что в четыре раза превышает европейские стандарты. А потом, правда, они безразличны к украинскому населению. Когда у них заканчиваются военные объекты, они стреляют по домам", - отметил Ким.