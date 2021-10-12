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Ким Чен Ын заявил об усилении обороноспособности КНДР

Автор: Мария Кучерявец

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении нарастить военную мощь своей страны. Однако она не будет направлена против США и Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Наша главная цель направлена против войны самой по себе, а не против Южной Кореи или США, любой другой страны или сил. Очевидно, что мы укрепляем свою обороноспособность не для того, чтобы нацелить ее против", - сказал лидер КНДР.

Однако, по его словам, существует угроза "во враждебности к КНДР со стороны США".

"В последнее время США постоянно дают сигналы, что не принадлежат враждебно к нам, но нет ни одного действенного основания, чтобы поверить, что такой враждебности нет", - отметил Ким Чен Ын.

Он добавил, что обороноспособность КНДР будет и впредь укрепляться.

"Дело в том, что это основа для выживания государства, гарантия его развития", - резюмировал лидер КНДР.

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КНДРКим Чен Ын