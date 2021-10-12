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Кім Чен Ин заявив про посилення обороноздатності КНДР

Автор: Марія Кучерявець

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про намір наростити військову міць своєї країни. Однак вона не буде спрямована проти США і Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наша головна мета спрямована проти війни самої по собі, а не проти Південної Кореї або США, будь-якої іншої країни або сил. Очевидно, що ми зміцнюємо свою обороноздатність не для того, щоб націлити її проти", - сказав лідер КНДР.

Однак, за його словами, існує загроза "у ворожості до КНДР з боку США".

"Останнім часом США постійно дають сигнали про те, що не належать вороже до нас, але немає жодної дієвої підстави, щоб повірити, що такої ворожості немає", - зазначив Кім Чен Ин.

Він додав, що обороноздатність КНДР буде і надалі зміцнюватися.

"Річ у тому, що це основа для виживання держави, гарантія його розвитку", - резюмував лідер КНДР.

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КНДРКім Чен Ин