Кім Чен Ин вилетів у Сінгапур на зустріч із Трампом, - Yonhap

Офіційного підтвердження того, що глава КНДР перебуває на борту літака, поки немає

Лідер Північної Кореї (КНДР_ Кім Чен Ин вилетів вранці в неділю, 10 червня, у Сінгапур для участі в запланованій на 12 червня зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомили джерела, передає Yonhap.

За інформацією співрозмовника агентства, Кім Чен Ин піднявся на борт літака китайських авіаліній, який використовується для перельотів високопоставлених чиновників КНР.

Він вилетів о 8:30 за місцевим часом (2:30 по Києву).

Водночас офіційного підтвердження того, що Кім Чен Ин перебуває на борту цього літака, поки немає.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в суботу, 9 червня, вилетів на зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапур, заявивши, що сподівається, що їхня зустріч призведе до "чудового результату для КНДР і світу".

Трамп також заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з лідером КНДР і відчуває, що "ця можливість не буде витрачена даремно".