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Ким Чен Ын встретился с премьер-министром Сингапура

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 07:20
Фото: Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (kcna.kp)
Фото: Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (kcna.kp)

Ким Чен Ын поблагодарил премьер-министра Сингапура за организацию встречи с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном. Об этом информирует ЦТАК.

Во время встречи, которая произошла в президентском дворце, лидер КНДР выразил благодарность премьер-министру за организацию "исторического саммита" Соединенных Штатов и КНДР.

Ким Чен Ын выразил свое восхищение от посещения Сингапура, назав его "великолепным и прекрасным"

Ли Сяньлун сказал, что встреча лидеров США и КНДР может стать важным историческим событием для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове.  

Отметим, что встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа должна произойти 12 июня в Сингапуре.

Напомним, лидеры КНДР и США готовятся к саммиту.

Трамп прибыл на авиабазу Пайя Лебар в Сингапуре в 20:21 по местному времени.

Ранее на самолете Boeing 747 китайской авиакомпании в Сингапур прибыл Ким Чен Ын.

Президент США прилетел в Сингапур из Канады, где принял участие в саммите G7.

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Теги публикации: Сингапур, Ким Чен Ын  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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