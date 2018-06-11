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Інтерв'ю

Кім Чен Ин зустрівся з прем'єр-міністром Сінгапуру

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 07:20
Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (kcna.kp)
Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (kcna.kp)

Кім Чен Ин подякував прем'єр-міністру Сінгапуру за організацію зустрічі з Трампом

Лідер КНДР Кім Чен Ин провів зустріч з прем'єр-міністром Сінгапуру Лі Сяньлуном. Про це інформує ЦТАК.

Під час зустрічі, яка відбулася в президентському палаці, лідер КНДР висловив вдячність прем'єр-міністру за організацію "історичного саміту" Сполучених Штатів і КНДР.

Кім Чен Ин висловив своє захоплення від відвідування Сінгапуру, назав його "чудовим і прекрасним"

Лі Сяньлун сказав, що зустріч лідерів США і КНДР може стати важливою історичною подією для забезпечення миру і стабільності на Корейському півострові.

Зазначимо, що зустріч Кім Чен Ина і Дональда Трампа повинна відбутися 12 червня в Сінгапурі.

Нагадаємо, лідери КНДР і США готуються до саміту.

Трамп прибув на авіабазу Пайя Лебар в Сінгапурі в 20:21 за місцевим часом.

Раніше на літаку Boeing 747 китайської авіакомпанії в Сінгапур прибув Кім Чен Ин.

Президент США прилетів в Сінгапур з Канади, де взяв участь у саміті G7.

У КНДР оголосили теми зустрічі Трампа та Кім Чен Ина З Сінгапуру за вторгнення до резиденції посла КНДР депортували двох журналістів
Теги публікації: Сингапур, Кім Чен Ин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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