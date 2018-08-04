Ким Чен Ын сам установит сроки денуклеаризации КНДР, - Помпео

Новости Политика 04.08.2018 - 04:23
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Майк Помпео заявил, что сроки денуклеаризации Корейского полуострова установлены самим Ким Чен Ыном

По договоренностям между США и Северной Кореей, лидер КНДР Ким Чен Ын сам определит, когда будет окончена денуклеаризация. Об этом Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Channel News Asia

В интервью Помпео сказал, что сроки будут установлены самим Кимом и это было его решением. 

"Мир должен чувствовать себя спокойнее, чем до саммита между двумя лидерами, когда у нас была сложная ситуация с запуском ракет, ядерными испытаниями. Ничего из этого ни разу не произошло с 12 июня", - заявил Майк Помпео

Несмотря на прогресс между двумя странами, санкции в отношение КНДР будут сохраняться до полной денуклеаризации Корейского полуострова. 

"Неважно, какой прогресс сделан, пока эти санкции останутся", − сказал Помпео.

Напомним, ранее Майк Помпео заявил, что КНДР не выполняет обязательств по денуклеаризации. По его словам, до лишения КНДР ядерного оружия остается еще "долгий путь".

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Теги:  Соединенные Штаты Америки,  КНДР,  Ким Чен Ын,  Северная Корея  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС