Ким Чен Ын сам установит сроки денуклеаризации КНДР, - Помпео

Майк Помпео заявил, что сроки денуклеаризации Корейского полуострова установлены самим Ким Чен Ыном

По договоренностям между США и Северной Кореей, лидер КНДР Ким Чен Ын сам определит, когда будет окончена денуклеаризация. Об этом Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Channel News Asia.

В интервью Помпео сказал, что сроки будут установлены самим Кимом и это было его решением.

"Мир должен чувствовать себя спокойнее, чем до саммита между двумя лидерами, когда у нас была сложная ситуация с запуском ракет, ядерными испытаниями. Ничего из этого ни разу не произошло с 12 июня", - заявил Майк Помпео

Несмотря на прогресс между двумя странами, санкции в отношение КНДР будут сохраняться до полной денуклеаризации Корейского полуострова.

"Неважно, какой прогресс сделан, пока эти санкции останутся", − сказал Помпео.

Напомним, ранее Майк Помпео заявил, что КНДР не выполняет обязательств по денуклеаризации. По его словам, до лишения КНДР ядерного оружия остается еще "долгий путь".