Кім Чен Ин сам встановить терміни денуклеаризації КНДР, - Помпео

Новини Політика 04.08.2018 - 04:23
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Майк Помпео заявив, що терміни денуклеаризації Корейського півострова встановлені самим Кім Чен Ином

За домовленостями між США і Північною Кореєю, лідер КНДР Кім Чен Ин сам визначить, коли буде закінчена денуклеаризація. Про це Майк Помпео заявив в інтерв'ю телеканалу Channel News Asia.

В інтерв'ю Помпео сказав, що терміни будуть встановлені самим Кімом і це було його рішенням.

"Світ повинен відчувати себе спокійніше, ніж до саміту між двома лідерами, коли у нас була складна ситуація з запуском ракет, ядерними випробуваннями. Нічого з цього жодного разу не сталося з 12 червня", - заявив Майк Помпео

Незважаючи на прогрес між двома країнами, санкції у відношенні КНДР будуть зберігатися до повної денуклеаризації Корейського півострова.

"Неважливо, який прогрес зроблений, поки ці санкції залишаться", - сказав Помпео.

Нагадаємо, раніше Майк Помпео заявив, що КНДР не виконує зобов'язань по денуклеаризації. За його словами, до позбавлення КНДР ядерної зброї залишається ще "довгий шлях".

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Теги:  Сполучені Штати Америки,  КНДР,  Кім Чен Ин,  Северная Корея  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС