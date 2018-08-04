Кім Чен Ин сам встановить терміни денуклеаризації КНДР, - Помпео

Майк Помпео заявив, що терміни денуклеаризації Корейського півострова встановлені самим Кім Чен Ином

За домовленостями між США і Північною Кореєю, лідер КНДР Кім Чен Ин сам визначить, коли буде закінчена денуклеаризація. Про це Майк Помпео заявив в інтерв'ю телеканалу Channel News Asia.

В інтерв'ю Помпео сказав, що терміни будуть встановлені самим Кімом і це було його рішенням.

"Світ повинен відчувати себе спокійніше, ніж до саміту між двома лідерами, коли у нас була складна ситуація з запуском ракет, ядерними випробуваннями. Нічого з цього жодного разу не сталося з 12 червня", - заявив Майк Помпео

Незважаючи на прогрес між двома країнами, санкції у відношенні КНДР будуть зберігатися до повної денуклеаризації Корейського півострова.

"Неважливо, який прогрес зроблений, поки ці санкції залишаться", - сказав Помпео.

Нагадаємо, раніше Майк Помпео заявив, що КНДР не виконує зобов'язань по денуклеаризації. За його словами, до позбавлення КНДР ядерної зброї залишається ще "довгий шлях".