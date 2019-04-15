Ким Чен Ын и Путин могут встретиться в конце апреля

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын может встретиться с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке в конце апреля. Об этом сообщили источники, передает РБК-Украина со ссылкой на агентство Yonhap.

В частности, собеседники издания рассказали, что Путин приедет во Владивосток в преддверии визита в Пекин 26-27 апреля, где запланировано его участие в форуме "Один пояс, один путь".

Как сообщает издание, предполагается, что тогда же во Владивосток приедет и Ким Чен Ын для проведения личной встречи.

"Весьма вероятно, что встреча действительно состоится", - сообщил источник.

Отмечается, что Ким Чен Ын в ходе встречи попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после провальной встречи в Ханое.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов провести третий саммит с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в случае, если США изменят свой подход к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова к концу этого года.