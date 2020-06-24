ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи

Новости » Политика     24.06.2020 - 03:38
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Фото: Ким Чен Ын (KCNA)

КНДР пересматривает свою военную политику в отношении соседей

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын решил отложить начало военных действий против Южной Кореи. Он объявил об этом в ходе заседания Центральной военной комиссии Трудовой партии КНДР.

Об этом передает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

Отмечается, что на заседании также рассматривали изменение ключевых проектов военной политики Пхеньяна. Участники комиссии исследовали доклады и постановления. Далее изминения военной доктрины на основе этих докладов буду утверждаться окончательно.

"На предварительном заседании военной комиссии ТПК дал оценку сложившейся в последнее время ситуации и отложил рассмотрение плана по военному действию против Юга на 5-ю сессию ЦВК партии 7-го созыва", - указывает агентство.

Отметим, ранее северокорейские СМИ сообщали, что издательства и типографии Пхеньяна напечатали 12 млн пропагандистских листовок для распространения на территории Южной Кореи.

Говорится, что для распространения этой продукции Пхеньян подготовил специальное оборудование. Также были задействованы более трех тысяч воздушных шаров.

Перед этим Пхеньян обвинил Южную Корею в распространении листовок с оскорблениями лидера Ким Чен Ына. Севернокорейские власти потребовали от Южной Кореи повлиять на активистов, которые занимаются переправой через границу антиправительственных материалов. Сестра лидера КНДР, которая является его заместителем, пригрозила Южной Корее применить армию.

Напомним, ранее Северная Корея взорвала межкорейское отделение связи в пограничном городе Кэсон.

Также КНДР подвела свои войска к границе с Южной Корее.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Южная КореяКим Чен ЫнСеверная Корея
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь