Ким Чен Ын об отказе от вакцины COVAX: Северная Корея борется с пандемией "в своем стиле"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объяснил свой отказ от COVID-вакцины компании Sinovac в рамках инициативы COVAX. Он заявил, что его страна поборет пандемию "в своем стиле".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Во время заседания политбюро в четверг Ким Чен Ын сказал, что официальные лица должны "помнить, что усиление профилактики эпидемий является задачей первостепенной важности, которую нельзя ослаблять ни на мгновение".

Лидер КНДР "призвал полностью предоставить материальные и технические средства, необходимые для усиления профилактики эпидемий, повышения профессиональной квалификации и роли должностных лиц в области предотвращения эпидемий и дальнейшего совершенствования нашей системы профилактики эпидемий".