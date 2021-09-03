Кім Чен Ин про відмову від вакцини COVAX: Північна Корея бореться з пандемією "у своєму стилі"

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пояснив свою відмову від covid-вакцини компанії Sinovac в рамках ініціативи COVAX. Він заявив, що його країна поборе пандемію "у своєму стилі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Під час засідання політбюро в четвер Кім Чен Ин сказав, що офіційні особи повинні "пам'ятати, що посилення профілактики епідемій є завданням першорядної важливості, яку не можна послаблювати ні на мить".

Лідер КНДР "закликав повністю надати матеріальні і технічні засоби, необхідні для посилення профілактики епідемій, підвищення професійної кваліфікації і ролі посадових осіб в області запобігання епідемій і подальшого вдосконалення нашої системи профілактики епідемій".