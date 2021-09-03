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Кім Чен Ин про відмову від вакцини COVAX: Північна Корея бореться з пандемією "у своєму стилі"

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П'ятниця 03 вересня 2021 10:16
Кім Чен Ин про відмову від вакцини COVAX: Північна Корея бореться з пандемією "у своєму стилі" Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пояснив свою відмову від covid-вакцини компанії Sinovac в рамках ініціативи COVAX. Він заявив, що його країна поборе пандемію "у своєму стилі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час засідання політбюро в четвер Кім Чен Ин сказав, що офіційні особи повинні "пам'ятати, що посилення профілактики епідемій є завданням першорядної важливості, яку не можна послаблювати ні на мить".

Лідер КНДР "закликав повністю надати матеріальні і технічні засоби, необхідні для посилення профілактики епідемій, підвищення професійної кваліфікації і ролі посадових осіб в області запобігання епідемій і подальшого вдосконалення нашої системи профілактики епідемій".

Раніше повідомлялося, що влада Північної Кореї відмовилися прийняти близько 3 млн доз вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac.

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КНДР Вакцина Кім Чен Ин Коронавірус
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