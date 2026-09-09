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Кім Чен Ин збудував новий ядерний об’єкт у КНДР, - МАГАТЕ

13:44 09.09.2026 Ср
2 хв
Як саме вдалося це дізнатися?
aimg Юлія Капітонова
Кім Чен Ин збудував новий ядерний об’єкт у КНДР, - МАГАТЕ Фото: Кім Чен Ин, диктатор КНДР (Getty Images)
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Північна Корея спорудила новий об'єкт для збагачення урану на головному ядерному комплексі в Йонбені. За попередніми даними, така будівля може вмістити до 28 каскадів центрифуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

МАГАТЕ заявило, що спиралося на супутникові знімки та матеріали з відкритих джерел, зокрема фото, опубліковані державними ЗМІ КНДР. Саме завдяки цим даним агентство відстежує ядерну діяльність Пхеньяна.

Важливо розуміти, що інспектори агентства не працюють у Північній Кореї з 2009 року.

Наявні дані свідчать про те, що ядерна інфраструктура Північної Кореї продовжує стабільно розширюватися одразу в кількох місцях.

Нову двоповерхову будівлю в Йонбені фахівці МАГАТЕ ідентифікували як другий об'єкт зі збагачення урану. Для цього вони зіставили супутникові знімки, зроблені під час будівництва, з фотографіями червневого візиту диктатора КНДР Кім Чен Ина.

На оприлюднених під час візиту кадрах видно, що каскади газових центрифуг встановлені на обох поверхах основної будівлі. За оцінкою МАГАТЕ, приміщення може вмістити до 28 таких каскадів.

З офіційною заявою з цього приводу виступив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Поточна експлуатація збагачувальних установок у Кансоні та Йонбені, а також повідомлення про подальше розширення виробництва КНДР збройового ядерного матеріалу викликає серйозне занепокоєння", - наголосив він.

Також важливо зазначити, що розвиток ядерної програми Північної Кореї порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

Раніше РБК-Україна писало, що Кім Чен Ин ввів в експлуатацію ще один ядерний есмінець.

До речі, кілька місяців тому КНДР випробувала новий есмінець зі стратегічними крилатими ракетами.

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