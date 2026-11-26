Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кім Чен Ин відвідав підприємства з виробництва ядерних матеріалів, об'єкти, пов'язані з ядерною енергетикою, а також науково-дослідний інститут ядерної зброї. Назви та розташування цих об'єктів не розголошуються.

Під час інспекції північнокорейський лідер заявив, що країна має зосередитися на використанні тактичної ядерної зброї "в різних сферах і для виконання різноманітних завдань".

Він назвав це важливим і невідкладним завданням з огляду на військову цінність такої зброї в сучасних війнах.

"Наш ядерний потенціал уже став реальністю", - заявив Кім.

Він також наголосив, що ядерний статус КНДР є незворотним і закріплений у Конституції. За його словами, Пхеньян не потребує визнання чи схвалення інших держав.

КНДР звинуватила США у зростанні ядерної загрози

Під час візиту Кім Чен Ин звинуватив США у посиленні ядерної співпраці з азійськими союзниками. Він стверджує, що Вашингтон формує систему ядерного військового альянсу, що нібито змушує Північну Корею нарощувати власний арсенал.

Окремо лідер КНДР назвав Південну Корею "найнебезпечнішою ворожою державою".

На дев'ятому з'їзді Трудової партії Кореї у лютому 2026 року Пхеньян підтвердив намір зберігати статус ядерної держави та посилювати ядерне стримування в межах п'ятирічного плану військової модернізації.

Скільки ядерних боєголовок має КНДР

Точна кількість ядерних боєголовок Північної Кореї невідома. За оцінками Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, які наводив Reuters у лютому 2026 року, країна могла мати близько 50 зібраних боєголовок і матеріали для виробництва ще приблизно 40.

Водночас у серпні міністр оборони Південної Кореї посилався на оцінки приватних дослідницьких організацій, згідно з якими Пхеньян може володіти 80–120 боєголовками. Ці дані офіційно не підтверджені.